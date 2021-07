Esporte Nos acréscimos, Atlético-GO cede empate ao Juventude pela Série A Dragão vencia o time gaúcho, fora de casa, até os 50 minutos do 2º tempo, mas sofreu o gol de empate após cobrança de pênalti convertida por Matheus Peixoto

O Atlético-GO vencia o Juventude, por 1 a 0, até os 50 minutos do 2º tempo, mas cedeu empate ao time gaúcho após cobrança de pênalti no último lance do duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Zé Roberto abriu o placar para o time goiano e Matheus Peixoto anotou o tento do empate por 1 a 1, no início da tarde deste domingo (11), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias d...