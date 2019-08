Esporte Nome frequente em convocação à seleção, zagueiro do sub-15 do Atlético se despede de clube No seu perfil em uma rede social, jogador agradeceu ao Dragão e disse que despedida é um “até logo”

Nome frequente nas últimas convocações da seleção brasileira sub-15, dirigida pelo técnico Paulo Victor Gomes, o zagueiro Renato anunciou, no seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira (20), a despedida do Atlético, clube no qual chegou ano passado. Nem o atleta nem o clube informaram qual o clube de destino. O POPULAR entrou em contato com o president...