Esporte Noite desta quarta-feira (10) terá mais 4 classificados na Copa do Brasil Chapecoense, Criciúma, Fluminense, Luverdense, Santa Cruz, ABC-RN, além de Fluminense e Luverdense-MT lutam por classificação na Copa do Brasil

Mais quatro jogos vão agitar a noite desta quarta-feira (10) na Copa do Brasil. Diferente de Bragantino x Aparecidense, que se enfrentam pela 2ª fase, quatro confrontos definirão quem avança à 4ª fase do torneio. Às 19h15, o Criciúma recebe a Chapecoense, no Heriberto Hülse. Na ida, a Chape venceu por 3 a 2 e joga pelo empate. Vitória por um gol de diferença lev...