Esporte Nobre critica relação do Palmeiras com a Crefisa: 'Patrocinador não é co-gestor' Ex-mandatário do clube lamentou o formato do vínculo atual com os donos da patrocinadora palmeirense, e contou ter se decepcionado demais com o sucessor no cargo, Mauricio Galiotte, de quem era amigo íntimo

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, encerrou o silêncio na noite de domingo para avaliar e criticar o atual momento político do clube. Em uma entrevista para a TV Gazeta, o mandatário do clube de 2013 a 2016 lamentou o formato do vínculo atual com os donos da patrocinadora do clube, a Crefisa, e contou ter se decepcionado demais com o sucessor no cargo, M...