Esporte No Z-4 do Brasileiro, Red Bull Bragantino demite Felipe Conceição Ele é quinto treinador a perder o emprego nesta edição da competição. Além dele, foram demitidos Ney Franco (Goiás), Barroca (Coritiba), Daniel Paulista (Sport) e Dorival Júnior (Athletico-PR)

O Red Bull Bragantino anunciou a demissão do técnico Felipe Conceição, 41, nesta segunda-feira (31), dois dias após derrota para o Fortaleza, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no qual o time paulista aparece na zona de rebaixamento. Conceição estava no clube de Bragança Paulista desde janeiro. No período, levou a equipe a ter a melhor campanha na fase inicia...