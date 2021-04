Diferente do jovem que saiu de Goiatuba e iniciou carreira no Goiás, Arthur Rezende chegou ao Vila Nova mais experiente, com rodagem em clubes de diferentes escolas e com status de uma das principais contratações da temporada 2021 por causa da experiência acumulada desde que deixou o time esmeraldino, que o revelou.

Silenciosamente, Arthur Rezende mostra no Vila Nova seu talento de um meia defensivo, construtor, que desarma, inicia jogadas, distribui passes que geram ataques e, nos últimos jogos, que pode ser mais uma alternativa para finalizações e gols no clube colorado.

Até os dois gols marcados na goleada colorada, por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final contra o Anápolis, Arthur Rezende não tinha participado diretamente de gols do Vila Nova, marcando ou dando assistência. Isso não significa que ele não seja importante para o time. O camisa 8 só ficou fora, por estar suspenso por três amarelos, de um jogo do Vila Nova na temporada.

Aos 27 anos, Arthur Rezende tem mostrado imposição física em campo, é um dos principais atletas técnicos e, taticamente, demonstra ser cadenciador e de construção. Esse crescimento ocorreu ao longo da carreira, já que o jogador surgiu no Goiás como camisa 10.

Foi ao sair do time esmeraldino e jogar em Portugal, no Gil Vicente, que Arthur Rezende foi “recuado” no meio-campo e passou a jogar como segundo volante. Adaptado à função, o jogador atuou desta maneira depois que saiu do Goiás. Além do clube português, ele passou pelo Limassol, do Chipre, jogou no Santa Cruz, Boavista-RJ, Bahia e se destacou no Guarani antes de chegar ao Vila Nova.

“Quando fui para Portugal, me adaptei a jogar como segundo volante. Quando voltei para o Brasil, sempre joguei nessa posição ou como terceiro homem do meio-campo. É ali que me sinto mais à vontade, vindo pra receber, fazendo uma boa saída de bola e chegando na área também para finalizar. É a função em que me sinto mais à vontade mesmo, como segundo volante, saindo de trás com a bola dominada”, comentou Arthur Rezende quando foi apresentado no Vila Nova.