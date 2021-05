Esporte No Vila Nova, lateral esquerdo aproveita brecha para se firmar Formiga cresceu no Estadual e é jogador de linha do Vila Nova com mais minutos em campo

Com o Campeonato Goiano em sua última semana de disputa, um jogador do Vila Nova pode olhar para trás e dizer que aproveitou bem a competição estadual. Trata-se do lateral esquerdo Willian Formiga, de 26 anos, que se valeu da falta de concorrência na posição nas últimas semanas para se firmar na equipe e ganhar confiança da comissão técnica. O lateral colorado é o jo...