Zagueiro do Vila Nova, Brunão tem preocupação extra para se prevenir do novo coronavírus. No cumprimento do isolamento social, o jogador e sua mulher Fernanda Siqueira, no oitavo mês de gestação, evitam contato com outras pessoas. A preocupação se transforma em ansiedade. Para dar apoio, os sogros do atleta cumprem o isolamento ao lado da filha e do genro.

Na expectativa de ver a filha Gabriela nascer e em meio às orientações para o novo coronavírus, o zagueiro do Vila Nova sai de casa somente quando necessário. “A gente foi ao médico. Ele não falou nada a respeito do parto, mas está marcado para mês que vem, a partir do 20”, disse o atleta, que espera um cenário menos hostil no mundo para receber a filha.

O dia a dia com a família pouco mudou. “A nossa rotina já era de ficar em casa, mas, com essa epidemia, estamos tomando todos os cuidados necessários”, afirmou Brunão. Entre as distrações, o jogador é categórico ao elencar. “Netflix, videogame, truco”, diz ele, sem esquecer da parte física. “Estou fazendo alguns exercícios funcionais dentro de casa.”

O condicionamento físico é algo que não será deixado para trás pelos atletas. Gilsinho também dá um jeito. “Como os locais estão fechados, estou tentando fazer algo em casa mesmo, sozinho, para não perder muito na parte física”, disse o atacante de 35 anos.

A diversão fica por conta dos dois filhos e da mulher, Rosângela Sudati, com quem o jogador cumpre o distanciamento social. “Procuramos buscar distrações em casa. Sempre conversando em família, assistindo filme. Tem um jogo que gostamos de jogar, chama sequência. É um jogo de cartas. Meus filhos adoram”, disse Gilsinho.

O Vila Nova liberou o elenco por 15 dias com a orientação de que os atletas cumpram o período sem sair de casa. A medida, recomendada pelo Ministério da Saúde, é bem vista pelo jogador mais experiente do time. “Estamos tentando cumprir essas orientações. A rotina muda, pois não estamos saindo para fora (de casa) por qualquer coisa. Temos de nos cuidar e ter consciência de que precisamos disso neste momento”, finalizou Gilsinho.