Esporte No Vila Nova, concorrência notável para a função de fazer gol Pedro Júnior começa temporada como titular no ataque, mas Henan, após lesão, retoma espaço

A partida contra a Aparecidense mostrou que a opção do técnico Wagner Lopes para o comando do ataque é Henan, que marcou o gol do empate no OBA. No entanto, há disputa pela camisa 9 do Tigre. Pedro Júnior começou bem a temporada, mas caiu de rendimento e abriu brecha para Henan. Com características diferentes, os goleadores colorados dão opções para o treinador.Art...