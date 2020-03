Esporte No vôlei de praia, Evandro e Bruno Schmidt perdem disputa pelo bronze da etapa de Doha Nesta sexta-feira (13), eles perderam para os italianos Nicolai e Lupo, atuais vice-campeões olímpicos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17

Os brasileiros Evandro e Bruno Schmidt ficaram fora do pódio da etapa de Doha do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento quatro estrelas disputado no Catar. Nesta sexta-feira, na partida que valia a medalha de bronze da competição, eles perderam para os italianos Nicolai e Lupo, atuais vice-campeões olímpicos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17. Evandro e Brun...