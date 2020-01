Esporte No Twitter, Goiás 'pesca' pintado para anunciar lateral direito Juan Pintado, de 22 anos, é o segundo reforço oficializado pelo time esmeraldino. Lateral direito estava no Juventud, do Uruguai

O Goiás anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do lateral direito Juan Pintado. No Twitter, o clube esmeraldino brincou ao anunciar o jogador com um post com uma foto de um homem pescado um peixe da espécie pintado. O tempo de contrato e modelo do vínculo (empréstimo ou definitivo) do jogador de 22 anos com o clube goiano ainda será divulgado. O lateral fez to...