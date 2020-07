Esporte No terceiro teste, Atlético-GO para no Cuiabá e só empata No sábado, às 15 horas, a equipe goiana fecha a fase de jogos-treinos contra o Capital-DF, no CT do Dragão.

No terceiro jogo-treino antes da estreia na Série A do Brasileiro, o Atlético-GO empatou, por 1 a 1, com o Cuiabá-MT, no CT do Dragão, na tarde desta quarta-feira (29). O resultado e a atividade foram contra o adversário que, teoricamente, é o mais difícil entre aqueles que o time goiano enfrentou até agora, pois se prepara à disputa da Série B. Nos testes anteriores, o D...