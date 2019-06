Esporte No Sul, Fluminense busca o empate e deixa a Chapecoense na zona de rebaixamento Com o resultado, Fluminense e Chapecoense ficaram com os mesmos oito pontos. Mas pior para o time catarinense, que perde nos critérios de desempate - saldo de gols: -4 a -3 - e fica dentro da zona de rebaixamento

O Fluminense saiu atrás do placar, mas acabou buscando o empate diante da Chapecoense pelo placar de 1 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Everaldo fez o gol da equipe catarinense, enquanto que o meia Paulo Henrique Ganso, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual. Com o resultado, Fluminense ...