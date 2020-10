Esporte No Sul do País, Vila Nova busca primeiro triunfo no Brasileiro de Aspirantes

O Vila Nova encerrou a preparação e embarcou nesta quarta-feira (21) rumo ao Sul do País, com um objetivo - conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Tigrão enfrentará o Juventude, às 15 horas, nesta quinta-feira (22). O jogo vai ser disputado no Estádio Homero Soldatelli, na cidade de Flores da Cunha-RS, onde o time gaúcho jogará pela pri...