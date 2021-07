Esporte No Sul, Atlético-GO tenta espantar instabilidade no Brasileiro Após duas derrotas, sendo a última de goleada, Atlético-GO enfrenta o Grêmio, lanterna da competição, para retomar caminha segura no Brasileirão

A instabilidade é um dos piores momentos do futebol. Ela é um atalho para o pior deles - a derrota. O acúmulo desta é o caminho para a crise. É dessa forma que a roda gira no mundo da bola e dos esportes. Não há alternativa a não ser voltar a ser vitorioso para espantar os fluidos negativos, a insegurança. No encerramento da 9ª rodada da Série A do Brasileiro, neste domingo (...