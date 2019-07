Esporte No Serra, Vila Nova perde para o líder Bragantino e vê torcida protestar Vila Nova não consegue se recuperar e perde para o líder da competição no Serra Dourada

Na terceira partida à frente do Vila Nova, o técnico Marcelo Cabo já vislumbra a dificuldade que terá para consertar o Vila Nova. Nada deu certo eem mais um tropeço vilanovense na Série B, neste sábado (27), no Serra Dourada. Diante do líder da Série B, o Bragantino, o Tigre não foi páreo para enfrentar o time paulista. As estreias dos atacantes Robinho e Carlinhos nad...