Como a principal praça esportiva de Goiás está há mais de um ano sem receber jogos de futebol, a gestão do Estádio Serra Dourada é um dos desafios para o novo titular da Seel, Henderson Rodrigues. O secretário planeja para o segundo semestre a conclusão das melhorias que serão feitas no sistema de iluminação para receber jogos da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem previsão de retorno da presença de público nos estádios, o processo para adequação dos sistema de iluminação tem caminhado de forma lenta. O processo de licitação para a obra ainda está aberto.

Henderson Rodrigues destacou que o Serra Dourada recebeu melhorias que permitem o retorno das partidas, embora os jogos da Série A ainda não possam ser disputados lá.

“O gramado está em perfeitas condições, temos todos os laudos do Corpo de Bombeiros e podemos receber todos os jogos do Campeonato Goiano, mas vamos nos adequar para receber os jogos da Série A e internacionais no Serra Dourada. Essa foi uma das determinações do governador Ronaldo Caiado”, destacou o secretário.

Sobre o prazo para entrega da nova iluminação do Serra Dourada, Henderson Rodrigues crê que será possível ser feita já no segundo semestre de 2021. “Não posso prometer para agosto, mas creio que em outubro ou novembro teremos grandes novidades e o estádio se torne apto para receber qualquer jogo e qualquer evento”, disse o novo secretário da Seel.

Henderson Rodrigues disse que a comunicação entre os membros do governo estadual é harmônica e, por isso, o papel de Rafael Rahif, ex-secretário de Esporte e Lazer e atualmente assessor da governadoria, poderá ser importante na condução dos projetos que estavam em andamento.

“Na assessoria do governador, ele está nos ajudando. Estamos todos unidos, nos ajudando, com o intuito de desenvolver o esporte. Nós vestimos a mesma camisa”, garantiu o novo secretário de Esporte do governo estadual.