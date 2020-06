Esporte No Santos, Jesualdo Ferreira é o segundo técnico mais velho do mundo em atividade O estudo ainda mostra que o Campeonato Turco da segunda divisão é o que tem treinadores mais velhos, com média de 54,92. O Brasil aparece com o Brasileirão na 13ª posição, com 52,01 de média

O CIES Football Observatory (Centro de Estudo Internacional do Esporte) fez um levantamento e constatou que o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, é o segundo treinador mais velho em atividade no mundo. Ele só é mais novo que o turco Hamdi Yilmaz, do Keçiörengücü, time da segunda divisão da Turquia. A lista dos 15 mais velhos conta ainda com dois brasileiros: Geninho e...