Esporte No RS, Bahia arranca empate com o Grêmio

Mesmo com um gol marcado pelo atacante Everton, destaque da seleção na conquista da Copa América, o Grêmio saiu de campo vaiado pelos mais de 25 mil torcedores presentes ao seu estádio, nesta quarta-feira, ao empatar com o Bahia, por 1 a 1, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta, às 19h15, na Fo...