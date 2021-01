Esporte No ritmo do acesso, Vila lança camisa e inaugura bar temático Clube afirma que a abertura do bar temático vai respeitar orientações sanitárias, como evitar aglomeração de pessoas e respeitar o distanciamento social

Às vésperas do primeiro jogo das decisões da Série C do Brasileiro 2020 e do Brasileiro de Aspirantes, a diretoria do Vila Nova promove, nesta sexta-feira (22), o lançamento de duas ações no departamento de marketing: a camisa Manto da Maior e a abertura do bar Resenha Colorada, às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A nova peça (camisa) será lançad...