Esporte No Rio, Grêmio obtém 1ª vitória fora ao bater Botafogo Time gaúcho, com gol de falta, quebra sequência caseira do Botafogo

Aos poucos, o Grêmio vai se assentando na Série A do Brasileiro. Garantido nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores, o time gaúcho se deu muito bem na rodada desta quarta-feira (12). Fora de casa, no Rio, no Estádio Nilton Santos, a equipe tricolor bateu o Botafogo, que vinha de bons resultados, por 1 a 0. O único gol da partida foi ...