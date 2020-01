Esporte No Rio, Flamengo confirma contratação de Michael Goiás ainda não se posicionou sobre a transferência. Anúncio deve ser realizado nesta sexta (10). Atacante de 23 anos deixa o clube alviverde após três anos, 129 jogos, 24 gols e um título conquistado

Michael é do Flamengo. O atacante de 23 anos deixa o Goiás após três temporadas de gols, dribles e evolução. A venda dos direitos econômicos do jogador foi concretizada nesta sexta-feira (10), de acordo com o site Globoesporte.com e confirmada pelo POPULAR. O Goiás oficializou a transferência às 14h08 e informou que o atleta passará por exames e assinará contrato...