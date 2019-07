Esporte No retorno, Mateus Anderson espera cenário adverso contra o Atlético

Foram cinco meses de uma “experiência boa na Europa”, como disse o atacante Mateus Anderson. Após ganhar o coração da torcida colorada em cinco temporadas pelo Vila Nova, o jogador, de 25 anos, natural de Simões, no interior do Piauí, foi emprestado ao Feirense, time que disputou a elite do Campeonato Português na última temporada. Na equipe, atuou em sete partidas, ...