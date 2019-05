Esporte No retorno de Vinicius Junior, Real Madrid vence o Villarreal no Espanhol

No retorno aos gramados de Vinicius Junior, recuperado de lesão, o Real Madrid derrotou o Villarreal por 3 a 2 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Destaque do Real, o atacante Mariano Díaz foi o nome do jogo ao marcar dois gols. Com 68 pontos, o Real Madrid tem o terceiro lugar garantido e tenta, como consol...