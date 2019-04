Esporte No retorno de Pedro, Fluminense bate Santa Cruz na Copa do Brasil Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30, no Arruda, no Recife

Na partida que marcou o retorno do atacante Pedro aos gramados depois de oito meses, o Fluminense deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao vencer o Santa Cruz, por 2 a 0, no Maracanã. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30, no Arruda, no Recife. O Fluminense pode perder por até um gol ...