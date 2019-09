Esporte No reencontro com Hemerson Maria, Vila Nova perde para o Botafogo/SP Com gols de Murilo (duas vezes), Tigre é derrotado pela Pantera por 2 a 0, nesta terça-feira (17), no Serra Dourada

O reencontro entre o técnico Hemerson Maria e o Vila Nova foi decepcionante para o torcedor colorado. Com dois gols do meia Murilo, ex-Goiás, o Botafogo/SP bateu o time goiano, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17), no Estádio Serra Dourada. O duelo foi válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Hemerson Maria comandou o Vila Nova nas últimas duas temp...