Esporte No Recife, Dragão quer segurar o Leão por lugar no G4 Iguais e no G4, Sport e Atlético fecharão o 1º turno atrás de pontos, na partida de reabertura da Ilha do Retiro

Na rodada de fechamento do 1º turno da Série B, o Atlético terá outro clube rubro-negro pelo caminho. Após empatar de 0 a 0 com o Brasil/RS, em casa, o Dragão faz uma das partidas mais difíceis da competição, no Recife, nesta terça-feira (27), às 21h30, em noite festiva para a torcida do Sport, adversário do Dragão. Isso porque será o jogo que marca a reabertura do E...