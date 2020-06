Esporte No primeiro dia de vendas, Vila Nova comercializa 335 unidades do 3º uniforme Camisa foi criada por um torcedor, após concurso criado pelo clube junto a torcida. Valor até o dia 29 de julho é de R$ 129,90

No primeiro dia de vendas do 3º uniforme, o Vila Nova comercializou 335 unidades da nova camisa, o que foi considerado um sucesso pela direção do Tigre. Com valor de R$ 129,90, o clube obteve mais de R$ 43 mil. O valor promocional é válido até o dia 29 de julho, data do aniversário da equipe colorada. O torcedor que adquiriu a camisa agora terá de aguardar até o dia 28 de julho, quando as entre...