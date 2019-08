Esporte No primeiro dia de jogos do Parapan-Americanos, goianas vencem no tênis de mesa Millena França e Thaís Fraga venceram suas primeiras partidas nos jogos de Lima 2019. Lethicia Lacerda, estreante na competição, foi derrotada

O primeiro dia de jogos do Parapan-Americanos Lima 2019 marcou a estreia de representantes goianos na competição. No tênis de mesa, que abriu as disputas no torneio, três atletas goianos estrearam no Peru nesta quinta-feira (22). Dois venceram e uma foi derrotada. Millena França, atual 1ª colocada no ranking nacional da modalidade, derrotou a brasileira Aline Ferrei...