No Parapan de Lima, atletas de Goiás conquistam 19 medalhas

Os atletas de Goiás conquistaram 19 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima/2019, encerrados no último domingo (1). O maior medalhista do Estado foi o nadador Ruiter Silva, de 26 anos, natural de Catalão, dono de seis medalhas (três de ouro e três de prata). Três medalhas goianas foram conquistadas em esportes coletivos. Mais jovem atleta entre os goianos no Par...