Esporte No Paraguai, Goiás é derrotado na estreia da Copa Sul-Americana Em noite pouco inspirada, time esmeraldino cai diante do Sol de América/PAR, que mostrou eficiência. Volta será em Goiânia, dia 25

A campanha do Goiás na Copa Sul-Americana 2020 começou com derrota. No Paraguai, o time esmeraldino teve uma noite pouco inspirada e perdeu por 1 a 0 para o Sol de América, que contou com gol de Vieira, no primeiro tempo. O confronto de volta será disputado no estádio Olímpico, em Goiânia, no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, a partir das 21h30. Os paraguaios depend...