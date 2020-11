Esporte No Palmeiras, Luan é diagnosticado com Covid-19 e não joga contra o Ceará Com isso, toda a defesa do Palmeiras composta por Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Viña desfalcará a equipe

O Palmeiras terá mais um desfalque para o jogo desta quarta (11), às 16h30, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Luan foi diagnosticado com Covid-19 após exames realizados na segunda-feira (9), está assintomático e foi colocado em isolamento. Benjamín Kuscevic, contratado na semana passada, fez em contrapartida o primeiro trabalho com o rest...