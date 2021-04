Esporte No país da Copa, elite que vai aos estádios não se mistura com mais pobres Nos estádios do Qatar, a divisão do público pelo nível econômico é clara: de um lado, no setor VIP, os qataris e alguns estrangeiros expatriados de classe alta; do outro, nas arquibancadas mais simples, a massa de trabalhadores imigrantes

A Copa do Mundo de 2022 é a esperança de fazer o futebol cair no gosto dos torcedores do Qatar. A aposta é, principalmente, no público mais jovem, que já acompanha à distância os clubes da Europa. A Qatar Stars League, o campeonato por pontos corridos do país, porém, ainda sofre com público. Parte das arquibancadas é formada por imigrantes que receberam para estar ...