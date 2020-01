Esporte No Olímpico, Goiânia perde amistoso para o Taguatinga-DF Galo foi derrotado por 2 a 0, no segundo teste para disputa do Campeonato Goiano

O Goiânia foi derrotado nesta quarta-feira (15) pelo Taquatinga-DF, por 2 a 0, no Estádio Olímpico. Os gols da partida foram marcados por Lucas e Acosta. A partida foi fechada para imprensa e torcida. “O amistoso apesar do placar negativo, serviu para avaliação do elenco. Foram dois tempos distintos, o rendimento do 2º tempo foi superior ao do primeiro”, disse o t...