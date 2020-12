Esporte No OBA, Vila Nova tenta evitar eliminação no Brasileiro de Aspirantes Time colorado precisa vencer o Ceará, nesta quinta-feira (17), para manter chance de classificação às semifinais da competição nacional

O Vila Nova encara o Ceará, nesta quinta-feira (17), às 15 horas, pela 5ª rodada da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes, com o objetivo de vencer para se manter com chance de avançar de fase na competição nacional. Para isso, terá de vencer o Vozão no OBA. “Não tem outro cálculo, temos de vencer. Nos restam dois jogos e temos que fazer seis pontos. Poderia ser d...