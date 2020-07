Esporte No OBA, Vila Nova inicia entrega de nova camisa Modelo, que é o terceiro uniforme do Tigre, foi desenvolvido por um torcedor. Lucas Lara foi o primeiro colorado a receber o novo manto

O Vila Nova iniciou nesta terça-feira (28) a entrega da nova terceira camisa do clube para torcedores que adquiriram o modelo na pré-venda, válida até quarta-feira (29) data do aniversário de 77 anos do time colorado. O torcedor Lucas Lara, criador do modelo, foi o primeiro a receber o uniforme das mãos do presidente Hugo Jorge Bravo. Para entregar a camisa, sem que haja contato e aglomeração, a diretoria colorado promoveu um Drive Thru na loja Nação Colorada, lo...