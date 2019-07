Esporte No Mundial, nadador goiano foi 4º no revezamento

Hoje, é a terceira vez que Diogo Villarinho cai na água no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, a primeira na piscina. O nadador já disputou duas provas: os 5km e o revezamento misto da mesma distância. Se não foi bem na disputa individual em águas abertas, conquistou resultado expressivo com a equipe.Nos 5km, Diogo foi apenas o 36º colocado. “Tive dificuldade de ...