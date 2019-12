Esporte No Mineirão, Cruzeiro perde para o Palmeiras e cai para a Série B do Brasileirão Os torcedores se dividiram entre a tristeza e a revolta. Assentos das cadeiras do Mineirão foram quebrados e atirados em direção ao gramado

O dia 8 de dezembro vai ficar marcado como a data da maior decepção dos 98 anos de história do Cruzeiro. Neste domingo, o time mineiro foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Mineirão. Foi a primeira queda do clube. É o pior capítulo de sua história quase centenária - vai completar 99 anos no dia 2 de janeiro. ...