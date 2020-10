Esporte No mercado, Goiás busca corrigir furos do elenco Numeroso, com 35 jogadores, elenco tem falhas em posições e atletas que não rendem ou se lesionam

O Goiás já utilizou 44 jogadores diferentes ao longo da atual temporada e ainda busca reforços. A diretoria esmeraldina apresentou o zagueiro Chico e vai fazer o mesmo com o volante Gustavo Blanco ainda nesta semana. As chegadas não vão parar. Mesmo com dez atacantes no elenco, o clube vai buscar mais opções para o técnico Enderson Moreira. O objetivo é tentar tirar ...