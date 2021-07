Esporte No mercado, direção do Atlético-GO quer confirmar nomes e reforçar ataque Volante Matheus Barbosa e goleiro Luan Polli devem ter contratações oficializadas nesta semana

O Atlético-GO tem duas negociações encaminhadas e espera oficializar a contratação de dois nomes nesta semana: a do volante Matheus Barbosa, de 26 anos e que estava no Cruzeiro, e a do goleiro Luan Polli, de 28 anos, que acertou a saída do Sport na semana passada. Matheus Barbosa já está acertado, mas depende da definição de detalhes burocráticos (documentação) para s...