Esporte No mercado, Atlético-GO busca apostas de séries inferiores Com poucas opções para buscar no mercado, Dragão contrata peças de reposição para o elenco em clubes das séries B e C

O Atlético-GO perdeu peças importantes durante a Série A do Brasileiro, mas a diretoria atleticana também tem procurado jogadores de reposição de acordo com as oportunidades de mercado, a capacidade de investimentos financeiros e o perfil de jogador idealizado pelo Dragão, de apostar em jogadores em busca de projeção na carreira. Nos últimos 30 dias, chegaram quatro contrata...