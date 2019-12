Esporte No meio da torcida, aflição, alívio e muita emoção marcam acesso do Atlético-GO Atleticanos ficam divididos entre jogo no Accioly e resultados de outros jogos. No fim, explosão de alegria com objetivo cumprido

O radinho e o celular ganharam espaço nas arquibancadas do Estádio Antônio Accioly. Olhos atentos dentro de campo, mas sem deixar de acompanhar os jogos de Coritiba e América-MG, que interessavam para o Dragão. No fim, só o recurso de comunicação garantiu aos torcedores o direito de explodir em alegria nas arquibancadas e comemorar o terceiro acesso do clube à Série A...