Esporte No Maracanã, Fluminense leva empate do Atlético-MG no final e segue pressionado Tricolor das Laranjeiras sai provisoriamente da zona do rebaixamento à Série B do Brasileiro

O Fluminense esteve perto de dar um importante passo na luta contra o rebaixamento à Série B neste sábado, mas não conseguiu segurar a vantagem no jogo e empatou por 1 a 1 contra o Atlético-MG no Maracanã, em duelo da 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate tira momentaneamente o Fluminense da zona de rebaixamento. Agora, o time carioca está no 16.º lug...