Esporte No Maracanã, Fluminense cede empate ao Ceará Com o resultado, os times não conseguiram quebrar o jejum de vitórias. A equipe carioca não ganha há cinco jogos, enquanto os cearenses somam quatro tropeços seguidos

Em um jogo intensamente disputado, Fluminense e Ceará só empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira à noite, no Maracanã, no fechamento da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro e Tiago Alves, de bicicleta. O VAR ainda anulou um gol de Mateus Gonçalves que decretaria a virada da equipe visitante. Com o resultado, os times nã...