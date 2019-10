Esporte No Maracanã, Flamengo e Grêmio buscam vaga na decisão Rubro-negro tem vantagem no Maracanã. Tricolor tenta chegar à segunda final em três anos

Após o empate no jogo da ida, 1 a 1, em Porto Alegre, Flamengo e Grêmio voltam a medir forças em partida que vale vaga na final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Maracanã, o time rubro-negro começa a partida em vantagem - com empate sem gols os cariocas se classificam. Ao longo dos últimos dias, os dois clubes conviveram com prob...