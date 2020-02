Esporte No Jonas Duarte, Grêmio Anápolis e Iporá ficam no empate Em jogo de tempos distintos, com etapa final empolgante, Raposa e Lobo Guará empataram por 2 a 2. Partida teve apenas 55 pagantes

Pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, Grêmio Anápolis e Iporá empataram por 2 a 2, neste sábado (8), no Estádio Jonas Duarte e seguem com campanhas parecidas na reta final do 1º turno do Estadual. A Raposa teve dois gols de Michel Renner, mas viu o Lobo Guará deixar tudo igual com Otacildo e Marcelinho. O resultado mantém as equipes separadas por 1 ponto e uma posição ...