Esporte No jogo-treino, Dragão observará opções de olho no clássico da Série B

Na intertemporada, o treinador do Atlético, Wagner Lopes, vai testando o time titular com a presença de novidades. Neste sábado, às 9 horas, no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães), o time fará jogo treino com o Aparecida, que se prepara à Divisão de Acesso. Os times testarão opções. No Dragão, Wagner Lopes ensaia formação com a volta de Jorginho ao meio, no luga...