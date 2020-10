Esporte No 'jogo de xadrez', técnico do Atlético-GO vê equilíbrio diante do Fortaleza Técnico do Dragão aponta desgaste e terá desfalques diante do São Paulo, no fim do giro fora de casa

O Atlético-GO conseguiu segurar a pressão do Fortaleza, na noite deste domingo (4), na Arena Castelão. O empate de 0 a 0 não deixa de ser um resultado interessante para o Dragão, que, após um terço da Série A do Brasileiro, chega a 15 pontos e mostra mais eficiência para pontuar jogando como visitante, o que terá peso em uma competição exige do elenco rubro-negro, qu...