Esporte No JK, Jataiense vence o Itumbiara e segue na liderança Chico e Maikon anotaram os gols da vitória da Raposa sobre o Gigante da Fronteira

A Jataiense venceu o duelo de líderes na 2ª rodada da Divisão de Acesso, e segue na ponta da competição estadual. Com gols de Chico e Maikon, a Raposa fez 2 a 1 no Gigante da Fronteira, em pleno Estádio JK - o atacante Wallace descontou para o time da casa. O resultado mantém a Jataiense na liderança da Divisão de Acesso, agora, com seis pontos. O Itumbiara segue ...