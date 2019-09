Esporte No Japão, seleção feminina de vôlei se recupera e volta a vencer na Copa do Mundo Na classificação geral, o Brasil segue em sexto lugar, com 12 pontos (quatro vitórias e três derrotas)

Um dia depois da derrota em cinco sets para a China, a seleção brasileira feminina de vôlei se recuperou na Copa do Mundo, que está sendo disputada no Japão, e venceu nesta segunda-feira (23) a República Dominicana por 3 sets a 1 - com parciais de 25/16, 23/25, 25/19 e 25/22 -, pela sétima rodada, na cidade de Sapporo. A ponteira Gabi se destacou no confronto e foi a...